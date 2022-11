Turma da transição do governo Lula se organiza para, de verde e amarelo, assistir ao Brasil na Copa

Apoie o 247

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, informa que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, “fez um acordo com os partidos políticos que trabalham na transição do governo Lula de assistirem junto à estreia do Brasil na Copa do Mundo, às 16h da próxima quinta-feira, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, onde acontecem os trabalhos para o novo governo”.

“A ideia é unir partidos e integrantes do conselho político vestidos de verde e amarelo, contrapondo bolsonaristas que usaram as cores como bandeira de campanha eleitoral”, acrescenta.

