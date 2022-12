Veja as diferenças da Copa do Catar para a de 2026

A próxima Copa do Mundo terá aumento na quantidade de seleções e vai ser disputada em três países. Confira algumas mudanças da atual para a próxima edição do torneio edit

247 - Após sete Copas do Mundo com 32 seleções, o próximo torneio terá pela primeira vez 48 equipes. Três países que formam a América do Norte vão sediar a competição em 2026: Canadá, Estados Unidos e México. É a primeira vez que o torneio será disputado em três nações, superando a Copa de 2002, até então a única em mais de um país - Japão e Coreia do Sul. As informações foram publicadas neste domingo (18) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Catar, país do Oriente Médio, teve cinco sedes para esta Copa. A próxima edição do torneio terá 16 sedes - 11 nos EUA (Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, São Francisco e Seattle). No México, os jogos serão disputados em três lugares diferentes (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Canadá terá duas sedes (Vancouver e Toronto).

A Nova Zelândia está entre as nações que mais comemoraram com o aumento de seleções para 2026. Sem a Austrália, que disputa com os asiáticos, os neozelandeses são favoritos para ficar com uma vaga direta, a qual a Oceania terá direito, sem precisar de repescagem.

Em 2026, a Copa deixa dezembro de lado e voltará a ser disputada em junho.

Outra diferença é que o argentino Lionel Messi, 35 anos, e o português Cristiano Ronaldo, 37 anos, não estarão em campo no próximo torneio. Eles foram os recordistas de títulos de melhor jogador do mundo, com sete e cinco conquistas, respectivamente.

