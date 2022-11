Vinícius Jr. quer conquistar o hexa e usar futebol para um bem maior

Apoie o 247

TURIM (Reuters) - Vinícius Jr. é o símbolo da nova geração de talentos da seleção brasileira que parece estar no auge no momento perfeito, ao chegar à Copa do Mundo do Catar como favorita para conquistar o hexacampeonato mundial.

O jogador de 22 anos marcou o gol da vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool e terminou em oitavo na votação da Bola de Ouro no mês passado , sendo consagrado entre os maiores nomes do futebol mundial em sua quinta temporada com os gigantes espanhóis.

Em entrevista exclusiva à Reuters durante a preparação do Brasil para a Copa em Turim, ele disse estar ansioso para aliviar a pressão sobre Neymar, que carregou as esperanças de uma nação quase sozinho ao longo de sua carreira na seleção.

"Claro que ele é o nosso craque, nosso melhor jogador, e o jogador que mais passa tranquildade para os mais jovens. Ele passou muito isso quando era jovem, de jogar desde cedo, de ter a pressão muito forte desde cedo, e estar ajudando a gente é algo muito importante. Ele sabe que ele ajudando a gente e a gente pode ajudar muito ele também a fazer uma grande Copa", disse Vinícius, na quinta-feira, na cidade italiana onde a seleção brasileira treina antes de voar para o Catar no sábado.

Articulado e maduro para a idade, Vinícius acolhe bem a pressão que vem com a responsabilidade de ser o principal rosto da nova geração brasileira.

"Sempre fui muito tranquilo sobre a pressão, sobre ser uma estrela como vocês falam. Sempre tive a cabeça muito tranquila", afirmou.

"Jogo no Real Madrid onde a estrela é o Karim (Benzema) e jogo na seleção onde a estrela é o Neymar, e poder aprender com todos esses jogadores que ganharam tanto, que estão há tanto tempo nessa correria, e eles poderem me ajudar a cada dia, eu gosto muito de escutar e com eles eu aprendo bastante", disse.

Mas por trás do sorriso largo e das comemorações com danças que se tornaram a marca registrada do ponta habilidoso existe um jovem sensato e socialmente consciente que quer usar o futebol e sua fama para um bem maior.

Vinícius iniciou uma fundação que está construindo escolas em áreas carentes e está investindo em pesquisa para desenvolver novas formas de melhorar o sistema educacional no Brasil.

"Ter a imagem forte não só dentro do futebol, mas poder ajudar a galera e deixar um legado importante... Acredito que tenho que ter um algo a mais e aprendo muito com a galera de hoje em dia, LeBron James faz muito, o Hamilton faz muito", afirmou, acrescentando que o foco de seu investimento é em educação para "formar mais médicos e mais professores... melhores professores", já que o futebol não é para todos.

"Nem todos podem virar jogador de futebol, muitos tentam mas nem todos conseguem, e tento ao máximo ajudar o povo do Brasil para seguir melhorando, seguir evoluindo como pessoa, que é o mais importante", disse.

GERAÇÃO DIFERENTE

Vinícius diz que uma das batalhas de sua geração é contra o estereótipo de que jogadores brasileiros são maus profissionais.

"Essa nova geração tem aprendido bastante com a geração antiga, o que tem feito de certo, o que eles fizeram de errado, para a gente não cometer esses erros e seguir evoluindo e mudar a nossa imagem, não só na Europa, mas para todo mundo", afirmou.

Vinícius disse ter se preocupado com a possibilidade de se machucar antes da Copa do Mundo. Ele é o jogador que mais sofreu faltas na liga espanhola por uma larga margem, 10 vezes a mais que Enes Unal, segundo colocado na lista, e acredita que seus rivais o perseguiram sabendo que ele estaria na seleção brasileira para o Mundial.

"Nos últimos jogos acabaram sabendo das convocações e cada dia mais tentaram chegar mais forte. Não me importo se chegam forte para ganhar a bola, mas quando é desleal é um pouco complicado, e nos últimos jogos acabamos eu e o Rodrygo sofrendo bastante, e nosso medo de ficar fora da Copa do Mundo no momento que estamos bem é sempre complicado", afirmou.

"Quando você começa a ter tanta importância dentro da sua equipe, dentro do jogo, os jogadores chegam mais forte, mas é seguir aprendendo. Aprendi muito o com o Neymar quando ele jogava no Barcelona e sofreu bastante também. O Cristiano (Ronaldo) também quando jogava no Real sofreu bastante, e o Karim pediu para eu ter tranquilidade, porque quando começam a fazer isso é porque se importam comigo e cada vez mais eles vão ter medo", disse.

"Cada bola que eu pego eu tento ir para cima. Claro que tenho medo de me machucar, mas estou sempre preparado".

Essa é uma mentalidade que Vinícius acredita compartilhar com seus companheiros de seleção brasileira rumo ao Catar.

"A nossa equipe é uma equipe muito forte que está disposta a fazer de tudo para sair campeã", afirmou.

