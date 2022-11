Zebra na Copa: Marrocos marca duas vezes no 2º tempo e derrota Bélgica

Marrocos chegou a quatro pontos em dois jogos, com a Bélgica, 2ª colocada no ranking mundial, com três. Canadá e a Croácia se enfrentam neste domingo na outra partida do Grupo F edit

DOHA (Reuters) - Abdelhamid Sabiri marcou um gol de falta praticamente sem ângulo e Zakaria Aboukhlal ampliou no fim da partida para garantir ao Marrocos uma vitória surpreendente de 2 x 0 sobre a Bélgica pelo Grupo F da Copa do Mundo, neste domingo.

A cobrança de Sabiri de perto da bandeira de escanteio pegou o goleiro belga Thibaut Courtois de surpresa na primeira trave, aos 29 minutos do segundo tempo, colocando o Marrocos a caminho de conquistar apenas sua terceira vitória em Copa do Mundo.

O gol de Aboukhlal, que entrou no decorrer da partida, saiu em um contra-ataque montado por Hakim Ziyech quando a Bélgica pressionava em busca do gol de empate.

A seleção do norte da África já havia colocado a bola no fundo da rede no final do primeiro tempo, em uma cobrança de falta de Ziyech que passou por todo mundo dentro da área e morreu dentro do gol, mas uma checagem do VAR apontou que o capitão marroquino, Romain Saiss, estava impedido e tinha atrapalhado o goleiro Courtois.

O Marrocos chegou a quatro pontos em dois jogos, com a Bélgica, segunda colocada no ranking mundial, com três. O Canadá e a Croácia se enfrentam mais tarde neste domingo na outra partida do Grupo F.

