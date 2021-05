13 estados suspendem vacinação em grávidas após recomendação da Anvisa

Depois de SP e RJ aderirem à recomendação, outros 11 estados deixam de vacinar grávidas com comorbidades após caso de gestante que morreu por trombose após ser imunizada com vacina da Oxford/AstraZeneca edit

247- Até o momento 13 estados anunciaram a suspensão de imunização de gestantes com comorbidades contra a Covid-19 com AstraZeneca, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar, na noite desta segunda-feira (10), a suspensão imediata da vacina da Oxford/AstraZeneca, para esse grupo. Há suspeita de que uma gestante que recebeu a vacina teria sido acometida por trombose e morreu após receber o imunizante. O Ministério da Saúde investiga o caso.

A orientação da Anvisa é que estados e municípios sigam a orientação da bula das vacinas e, no caso da AstraZeneca, não há indicação para o uso em grávidas. Segundo reportagem do G1 , na nota divulgada na segunda-feira (10), a Anvisa orienta que siga o Programa Nacional de Imunização (PNI) e que as grávidas sejam imunizadas apenas com vacinas da Pfizer e CoronaVac, esta última que estava em falta em muitas capitais e teve estoques abastecidos no último final de semana para uso, apenas, de segunda dose.

Suspenderam a vacinação os estados de: São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, Goiás e Rondônia.

