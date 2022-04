24 estados flexibilizaram o uso da máscara

Apoie o 247

247 - 24 estados e o Distrito Federal já tornaram facultativo o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19. O levantamento foi feito pela CNN Brasil.

De acordo com a reportagem, 12 estados e o DF desobrigaram o uso do equipamento de proteção. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Alagoas, Maranhão, São Paulo, Amazonas, Sergipe, Paraná, Roraima e o Distrito Federal estão na lista dos que agora permitem circular sem máscaras tanto em locais abertos quanto fechados.

Outros 13 estados flexibilizaram o uso de máscaras apenas em locais abertos: Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Acre, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Bahia, Amapá e Minas Gerais. No estado mineiro, está prevista a liberação também em lugares fechados para o dia 1º de maio.

