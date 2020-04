6 sites de saúde para nos educarmos durante esta quarentena

Em meio ao bombardeio de notícias sobre o coronavírus compartilhadas por diferentes canais na internet, é comum que muitas informações estejam equivocadas. Estas deixam as pessoas confusas sobre o que fazer, o que não fazer e o que realmente está acontecendo.

Nessa hora, mais do que nunca, é importante seguir os principais meios de informações para não acreditar em notícias e fatos falsos, as famosas Fake News. As redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas estão cheios delas, o que foi uma pauta muito discutida nas últimas eleições presidenciais, e ainda está em questão.

Durante a pandemia do novo coronavírus, novas informações chegam 24h por dia, e a preocupação por estarmos vivendo um momento atípico faz com que as pessoas procurem ainda mais por notícias, respostas e fatos.

Para evitar informações não realistas, listamos alguns sites com informações confiáveis em tempos de pandemia. Confira!

Lista de sites confiáveis para se informar sobre saúde

Cuidar da saúde é fundamental, especialmente quando estamos vivendo uma pandemia. Além do coronavírus, os brasileiros ainda precisam se atentar em se proteger contra outras doenças. Entre elas, dengue e H1N1, especialmente nessa transição entre calor e frio, ou seja, em que casos de dengue ainda crescem, juntamente com os de gripe.

E para buscar informações confiáveis, listamos alguns sites seguros. Veja a lista!

1. Painel sobre o coronavírus da Universidade Johns Hopkins

A universidade americana desenvolveu com seu Centro de Sistemas para Ciência e Engenharia (CSSE) um painel atualizado em tempo real sobre números do novo coronavírus no mundo. O site mostra um mapa com a quantidade de casos em cada país, as fatalidades, gráficos com diversos indicadores de pesquisa. Ele é muito útil para ter ideia da real gravidade da pandemia, e como está o cenário no mundo todo.

2. Site Oficial do Ministério da Saúde do Brasil sobre o Coronavírus

O Ministério da Saúde desenvolveu um site repleto de informações oficiais sobre a Covid-19, desde informações sobre a transmissão, até as fake News mais comuns e boletins epidemiológicos. Além disso, o site conta com um chat em tempo real para sanar as dúvidas sobre a doença, diretamente com os atendentes do Ministério da Saúde.

3. PlanodeSaude.net

4. Rede CoVida

A Rede é uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia e do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fundação Oswaldo Cruz Bahia), que inclui um painel de monitoramento da covid-19 no Brasil, com atualização de dados em tempo real. Conta também com notícias e previsões da transmissão da doença nos próximos dias, com informações sobre todos os estados brasileiros.

5. Revista Saúde – Blog “É Verdade ou Fake News”

A famosa revista Saúde da Editora Abril traz em seu blog os principais fatos sobre saúde, principalmente sobre coronavírus, e esclarece se é realmente verdade ou se é somente um Fake News. O blog também permite o envio de dúvidas para a equipe esclarecer em seu blog.

6. Boletins epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde (OMS)

A OMS emite diariamente um boletim sobre a pandemia do coronavírus, com informações sobre o contágio, os números de casos confirmados e mortes e os países que contém a transmissão da doença. Os boletins apresentados são em inglês.

É importante se atentar a fontes confiáveis sempre que precisar sanar dúvidas sobre a saúde. Mas nunca deixar de consultar o médico para quaisquer problemas de saúde.

Por: Andreia Silveira

