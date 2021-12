A cada 2 dias, uma criança de 5 a 11 anos morreu de Covid no Brasil

Anvisa aprovou a aplicação do imunizante Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Porém, Ministério da Saúde ainda não autorizou vacinação edit

Metrópoles - O Brasil registrou 301 mortes de crianças entre 5 a 11 anos em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia até 6/12. Isso corresponde a 14,3 mortes por mês, ou uma a cada dois dias, segundo dados da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19. Esse é o grupo etário para o qual a Anvisa aprovou a aplicação do imunizante da Pfizer na última semana — contudo, o Ministério da Saúde ainda não deu o aval para o início da vacinação.

Os registros também mostram que 2.978 crianças receberam diagnósticos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19, com 156 mortes, em 2020. E em 2021, já foram registrados 3.185 casos, com 145 mortes, totalizando 6.163 casos e 301 mortes. Segundo a Conitec, além dos casos de SRAG por Covid-19, até o último dia 27/11 foram confirmados 1.412 casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos — entre os diagnosticados, 85 morreram.

Leia a íntegra no Metrópoles.

