"A cloroquina foi um projeto para expor as pessoas à morte", diz Joaquim de Carvalho

Segundo o jornalista Joaquim de Carvalho, na TV 247, a defesa da cloroquina no tratamento à Covid-19 “lastreia a imunidade de rebanho” e o governo Jair Bolsonaro expôs as pessoas à morte e por isso é responsável pela tragédia da pandemia no Brasil edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, na TV 247, afirmou que a cloroquina, defendida por Jair Bolsonaro no tratamento contra a Covid-19, foi “projeto para expor as pessoas à morte", ao mesmo tempo em que há interesses comerciais envolvidos na venda do medicamento desaconselhado no tratamento do novo coronavírus.

O jornalista afirmou que a cloroquina “incentiva a imunidade de rebanho”, porque “as pessoas pensam que existe um remédio, vão para rua, são internadas e morrem muito mais”.

Ele ainda destacou que essa foi a tática do governo Jair Bolsonaro, expor as pessoas. “E isso foi feito em Manaus, com aquela tragédia”, destacou. Segundo o jornalista, o estado do Amazonas foi “transformado num laboratório pleno de imunização de rebanho, e a cloroquina é a base disso”. Por isso, argumenta que “o governo federal Jair Bolsonaro é responsável por essas mortes”.

Ainda, Joaquim de Carvalho afirmou que Bolsonaro apoia a cloroquina por ignorância, “mas precisa ver também o que ele está ganhando diretamente com isso”.

