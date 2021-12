África do Sul anuncia fim de quarentenas e não imporá restrições aos assintomáticos

Medida faz parte da aceitação de que muitos países ao redor do mundo provavelmente precisarão encontrar uma maneira de viver com a Covid, em vez de evitá-la edit

247 - O governo da África do Sul retirou a obrigatoriedade da quarentena, que passa a valer apenas para pessoas que apresentem sintomas da Covid-19. A medida vem em meio a dados que mostram que infecções pela variante Ômicron não são tão severas. Os novos protocolos entram em vigor imediatamente, informou o Ministério da Saúde.

"Isso inclui permitir que as pessoas com teste positivo, mas sem sintomas, se reúnam com outras pessoas, desde que usem máscara e mantenham distância social. Um importante oficial de saúde explicou que, como a variante se espalha tão rapidamente, é provável que haja muitas pessoas infectadas socializando com outras e não faz mais sentido colocar em quarentena apenas aqueles que se auto-testaram", escreve o New York Times.

"A mudança foi mais um passo em direção à lenta aceitação de que muitos países ao redor do mundo provavelmente precisarão encontrar uma maneira de viver com a Covid, em vez de evitá-la", prossegue.

A decisão foi tomada com base na recomendação de um comitê de especialistas que pedem ênfase na vacinação ao invés de rastreamento de contato e quarentena.

“Há um reconhecimento maior de que, em face de uma variante hiper-contagiosa como esta, a quarentena e o isolamento não são mais eficazes como medidas de contenção da saúde pública para conter o vírus”, disse o professor François Venter, pesquisador da Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo.

