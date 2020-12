Agência do Canadá aprova vacina contra Covid-19 da Pfizer

O primeiro sinal verde de vacina contra o coronavírus do país ocorre sob um novo sistema provisório que permite a aprovação acelerada muito semelhante às autorizações de uso de emergência da norte-americana FDA edit

OTTAWA (Reuters) - A Health Canada, agência reguladora canadense, aprovou nesta quarta-feira a vacina contra Covid-19 da Pfizer e BioNTech, abrindo caminho para que as vacinas sejam entregues e administradas em todo o país.

O primeiro sinal verde de vacina contra o coronavírus do país ocorre sob um novo sistema provisório que permite a aprovação acelerada muito semelhante às autorizações de uso de emergência da norte-americana Food and Drug Administration.

“A aprovação da vacina está apoiada por evidências de que é segura, eficaz e de boa qualidade”, informou a Health Canada em um comunicado. A vacina foi inicialmente autorizada para uso em pessoas com 16 anos ou mais.

Autoridades canadenses disseram que, segundo acordo de aquisição com a Pfizer, as doses não seriam enviadas para o Canadá até que a vacina obtivesse a aprovação da Health Canada.

O Canadá começará a receber suas primeiras doses da vacina da Pfizer antes do final de dezembro, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau na segunda-feira.

O Reino Unido foi o primeiro, em 2 de dezembro, a aprovar a vacina da Pfizer, que em um grande ensaio clínico foi 95% eficaz na prevenção da doença.

A Pfizer é a responsável pelo envio de sua vacina, que requer armazenamento ultrafrio, para todo o Canadá.

O Canadá tem um pedido de 20 milhões de doses da vacina, o suficiente para inocular 10 milhões de pessoas, com opções de compra de mais 56 milhões.

Em geral, os sistemas de saúde provinciais e territoriais administrarão a vacina, gratuitamente, em todo o país. Eles terão a palavra final sobre como usar os escassos suprimentos iniciais em suas jurisdições.

De acordo com orientação preliminar publicada pelo governo federal no início de novembro, as pessoas vulneráveis e aqueles que cuidam delas têm prioridade máxima, incluindo moradores de asilos e alguns profissionais de saúde.

O Canadá encomendou mais doses per capita do que qualquer outro país.

