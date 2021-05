Agência Europeia de Medicamentos aprova vacina da Pfizer contra Covid-19 para adolescentes

Sputnik - A vacina contra a COVID-19 da Pfizer/BioNTech pode ser usada em jovens de 12 a 15 anos, anunciou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

A Comirnaty, nome comercial da vacina desenvolvida pelo laboratório americano Pfizer e pela alemã BioNTech, só tinha sido autorizada por enquanto a partir dos 16 anos.

Um grande estudo clínico estava em andamento para avaliar sua segurança e eficácia em jovens de 12 a 15 anos e, em seguida, estender sua autorização de comercialização a essa faixa etária.

​A EMA disse que duas doses são necessárias para essa faixa etária e devem ser administradas com um intervalo de pelo menos três semanas. Agora cabe aos Estados individuais da UE decidir se e quando oferecer a vacina aos adolescentes, acrescentou o órgão.

A imunização de crianças e jovens é considerada um passo crítico para se alcançar a "imunidade do rebanho" e controlar a pandemia.

No entanto, dar vacinas a pessoas mais jovens em países ricos, enquanto muitas partes do mundo aguardam as doses para pessoas mais velhas e mais vulneráveis, levanta preocupações dos especialistas.

