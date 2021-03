Agência reguladora europeia reafirma que vacina AstraZeneca/Oxford é segura para todos os grupos etários

247 - Em nova rodada de estudos, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) reafirmou a recomendação da vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford para todos os grupos etários e gêneros.

Hematologistas, neurologistas e epidemiologistas independentes atuaram nas pesquisas que constataram que não há riscos específicos na aplicação do imunizante.

“Mantemos nossa avaliação de que a vacina deve continuar sendo usada, porque é segura e eficaz e seus benefícios superam os riscos”, afirmou Emer Cooke, diretora do órgão.

Relatos de uma doença venosa rara que incide mais em mulheres jovens e levou à morte de 14 pessoas que foram vacinadas com o imunizante levaram 21 países da União Europeia (UE) a suspender sua aplicação. Somente Dinamarca e Noruega ainda não retomaram, mas Alemanha e França somente o recomendam para idosos de mais de 60 e 55, respectivamente.

Não há evidências de que a vacina anglo-sueca seja a causa da doença. Levantamento feito pelo hospital universitário Aarhus, da Dinamarca, publicado nesta quarta (31) na revista científica Lancet, indica que os problemas venosos entre as pessoas que receberam a vacina são tão raros quanto entre a população geral.

A vacina da AstraZeneca é a principal aposta do governo federal no plano de imunização nacional. Não emergiram relatos de efeitos colaterais do tipo em solo nacional. Relatório divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que eventos adversos graves ocorreram apenas em 0.007% dos imunizados no primeiro mês da campanha de vacinação.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

