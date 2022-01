AGU diz que interferência do STF na vacinação infantil seria "afronta" à separação de Poderes

AGU se manifestou contra ação dos metalúrgicos que pediram ao STF para que o governo fosse obrigado a incluir as crianças no plano de imunização contra a Covid edit

247 - Advocacia Geral da União (AGU) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 11, que uma intervenção da Corte nas regras para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos constituiria uma “afronta indiscutível ao basilar princípio da separação dos Poderes”, informou a CNN.

A manifestação da AGU foi para se contrapor ao pedido formulado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), que entrou com ação no STF para que o governo Jair Bolsonaro (PL) fosse obrigado a incluir as crianças no plano de imunização contra a Covid-19 e que a vacinação fosse obrigatória.

A ação será relatada pela ministra Cármen Lúcia.

