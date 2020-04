Alemanha estende quarentena até 19 de abril por causa do coronavírus

A decisão foi tomada pela chanceler alemã, Angela Merkel, em decisão com os governadores dos Estados do país edit

247 - A Alemanha irá aumentar o prazo de quarentena no país por conta da pandemia do novo coronavírus. A nova data prevista para o fim do isolamento social é 19 de abril.

A decisão é da chanceler alemã, Angela Merkel, que está em autoquarentena desde a semana passada, juntamente com governadores dos estados do país.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa