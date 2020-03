Aluno da USP morre por covid-19

247 - Um estudante do Instituto de Química identificado como V. L. T, de 56 anos, faleceu vítima do coronavírus. A informação foi dada pela Superintendência de Assistência Social da USP (Universidade de São Paulo) em comunicado enviado aos moradores do CRUSP (Conjunto Residencial da USP).

"Lamentamos profundamente o falecimento do nosso aluno. O Serviço Social e o Escritório de Acolhimento em Saúde Mental estão em contato com a família do estudante para oferecer suporte nesse difícil momento", enfatiza o comunicado, segundo reportagem do UOL.

A universidade reforçou o pedido de isolamento domiciliar e medidas de higienização e informou que há um enfermeiro de plantão pelo campus para tirar dúvidas de estudantes e moradores sobre a pandemia.