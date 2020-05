Amazonas registra mais de 1 mil casos de coronavírus em um dia

247 - A pandemia no estado do Amazonas registrou mais 1.139 casos de Covid-19, nesta quarta-feira (6), totalizando 9.243 casos confirmados do novo coronavírus no estado.

Segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), foram confirmadas mais 102 mortes pela doença, elevando para 751 o total de óbitos.

A fundação informa que 5.802 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 189 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus. No total, são 2.286 pessoas recuperadas.

