Amazonas registra queda de 80% em mortes por Covid-19 após fechar comércio não essencial

Amazonas registrou uma queda de 80% no número de mortes por Covid-19 na comparação com janeiro deste ano. Em março, o estado contabilizou 670 óbitos causados pela doença. Em janeiro, foram 3.556 vítimas edit

Sputnik - No mês de março, o Amazonas registrou uma queda de 80% no número de mortes por COVID-19 na comparação com janeiro deste ano, quando o sistema de saúde do estado entrou em colapso.

No terceiro mês do ano, o pior da pandemia no território nacional, o Amazonas teve 670 óbitos causados pela doença. Em janeiro, foram 3.556 vítimas.

Os dados são do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), conforme noticiou o G1.

Em todo o Brasil, o número de mortes subiu de 29.558 para 66.868 entre os dois meses, um aumento de 126%.

Em janeiro, o Amazonas sofreu com a disseminação da nova cepa P1, que surgiu em Manaus. Com a alta demanda por leitos, o estado ficou sem oxigênio para atender a todos os pacientes e muitos morreram na fila de espera por vagas.

Por isso, já no dia 2 de janeiro, o Amazonas fechou o comércio não-essencial no estado. As flexibilizações só começaram em 22 de fevereiro.

Até o momento, segundo especialistas, o processo de vacinação ainda não foi capaz de ajudar a reduzir os níveis de transmissão. O Amazonas já aplicou a primeira dose da vacina em 10,22% de sua população. Apenas 3,11% receberam a segunda dose.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.