Amazonas teme uma terceira onda ainda em maio

247 - Autoridades sanitárias do Amazonas avaliam que uma terceira onda da Covid-19 pode atingir o Estado, em maio, devido à diminuição do número de vacinas enviadas nas últimas semanas pelo governo federal e flexibilização de ações de prevenção. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão.

O estado viveu uma crise de abastecimento de oxigênio no começo do ano e também precisou enviar pacientes para outros estados em consequência do colapso na rede pública de saúde.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo Jair Bolsonaro sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

Em outra manifestação, o procurador da República Igor Spindo disse que a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de coronavírus em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB), ainda não se sabe por ordem de quem.

