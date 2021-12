América do Sul ultrapassa Europa em imunizados contra Covid

Apoie o 247

Por Judite Cypreste, Metrópoles - A América do Sul é a região com mais pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19 em todo o mundo. Desde o dia 26 de novembro, o subcontinente ultrapassou a Europa em percentual da população com o ciclo vacinal completo contra a doença e se consolidou como líder na corrida pela imunização.

Por aqui, ao menos 61% dos indivíduos estão imunizados, contra 59,5% dos moradores da Europa. Os números são proporcionais ao total da população nas regiões, para que as comparações entre locais com mais ou menos habitantes consigam ser realizadas.

Chile e Uruguai aparecem em primeiro e segundo lugar respectivamente no ranking, com 84,9% e 76,4% de vacinados com duas doses. O Brasil está em 5º na região, atrás ainda de Argentina (67,9%) e Equador (65,7%). Segundo a plataforma Our World in Data, 65,3% dos brasileiros estão imunizados contra o coronavírus.

