América Latina ultrapassa 1,6 milhão de casos de coronavírus

247 - A América Latina ultrapassou 1,6 milhão de infectados neste domingo (14) e está perto de 80.000 mortos desde o início da pandemia e a detecção dos primeiros casos de Covid-19.

O Brasil continua liderando as estatísticas relacionadas ao impacto do coronavírus na região, registrando neste domingo 612 novas mortes pelo vírus e novos 17.110 casos.

O Brasil superou o Reino Unido como o segundo país do mundo com mais mortes devido à Covid-19 e também está em segundo lugar há algumas semanas no número de infecções, em ambos os casos apenas abaixo dos Estados Unidos.

O Peru é o segundo país na região mais afetada pelo coronavírus, registrando um total de 229.736 infecções e 6.688 mortes desde o início da pandemia no país sul-americano.

O Ministério da Saúde do Peru (Minsa) registrou 4.604 novos casos do novo coronavírus neste domingo. A entidade indicou que a cidade de Lima concentra o maior número de casos, com 132.186, seguida pela província de Callao, com 15.807.

O Peru, que já iniciou a segunda das quatro fases da reabertura da economia, manterá até 30 de junho um estado de emergência com quarentena e um toque de recolher que obriga os cidadãos a permanecer confinados, exceto para comprar alimentos e remédios ou atender emergências. .

O México é o terceiro país mais afetado na região pelo coronavírus, com um número total de mortos e infectados em 17.141 e 146.837, respectivamente.

Neste domingo, o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, informou que o último saldo confirmou 269 mortes e 4.147 infectadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas.

Mais informações na Telesul

