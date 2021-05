América Latina ultrapassa marca de 1 milhão de mortes por Covid-19

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Covid-19 já matou 1 milhão de pessoas na América Latina e no Caribe, de acordo com contagem realizada pela Reuters, em momento em que a pandemia apresenta sinais de piora na região do mundo que possui a maior taxa per capita de óbitos.

A maioria das mortes --mais de 446 mil-- ocorreu no Brasil, que tem a segunda maior cifra global, atrás apenas dos Estados Unidos. Em termos de casos, o Brasil permanece como o terceiro país mais afetado, abaixo da Índia e dos EUA.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.