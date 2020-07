Americanos estão próximos de anunciar vacina contra covid-19

247 - A vacina desenvolvida pelo laboratório norte-americano Moderna foi considerada segura e eficaz pela revista "New England Journal of Medicine". Segundo a revista, a imunização produziu anticorpos em 45 voluntários.

A reportagem do portal G1 informa que “nenhum voluntário do estudo apresentou um efeito colateral grave, mas mais da metade relatou reações leves ou moderadas, como fadiga, dor de cabeça, calafrios, dores musculares ou dor no local da injeção. A maior parte das queixas veio dos pacientes que tomaram duas doses da vacina em sua concentração mais alta.

A matéria ainda destaca que “a publicação já havia sido antecipada pela farmacêutica sem apresentar os dados completos do estudo, ainda em maio, quando a Moderna anunciou, por meio de um comunicado, ter obtido resultados "positivos preliminares" na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.