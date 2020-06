Anticorpos contra Covid-19 duram de dois a três meses, aponta estudo

Pesquisadores fizeram uma comparação entre 37 pessoas assintomáticas e um número igual de infectados com sintomas no distrito de Wanzhou, na China edit

247 - Um estudo publicado quinta-feira (18) na revista científica Nature Medicine verificou que o tempo de vida de anticorpos contra o coronavírus é de dois a três meses, em média. Mas a pesquisa apontou que baixos níveis de anticorpos também podem proteger o infectado. Os pesquisadores fizeram uma comparação entre 37 pessoas assintomáticas e um número igual de infectados com sintomas no distrito de Wanzhou, na China. A informação é do The New York Times.

Segundo o estudo, pessoas assintomáticas têm uma resposta mais fraca ao vírus do que aquelas que desenvolvem sintomas. Ao decorrer do tempo, os anticorpos caíram para níveis muito baixos em 40% das pessoas assintomáticas, em comparação com 13% das pessoas sintomáticas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.