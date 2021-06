Anvisa alerta secretarias estaduais sobre possibilidade de "adulteração" da CoronaVac

Desde maio, técnicos da agência investigam a possibilidade de falsificação do imunizante, após um episódio no Maranhão edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou as secretarias estaduais de Saúde sobre o risco de frascos da CoronaVac estarem "adulterados".

Em ofício, a agência informou que, desde maio, técnicos investigam a possibilidade de falsificação do imunizante, após um episódio no Maranhão.

"De acordo com a apuração, houve reaproveitamento de um frasco vazio de Coronavac para introdução de um líquido diferente do da vacina dentro do recipiente, bem como o uso de uma cola para fixar o lacre de alumínio à tampa", destaca a agência, em nota.

A Anvisa solicitou aos aplicadores da vacina que observem se os frascos não estão violados. (Com informações do Metrópoles).

