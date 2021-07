Anvisa anuncia suspensão de autorização de importação da vacina Covaxin

Decisão foi tomada depois que o laboratório responsável, Bharat Biotech, rompeu o memorando de entendimento com a empresa brasileira Precisa Medicamentos, que comercializaria a vacina no Brasil edit

Por Lisandra Paraguassu (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a autorização para importação da vacina indiana Covaxin, depois que o laboratório responsável, Bharat Biotech, rompeu o memorando de entendimento com a empresa brasileira Precisa Medicamentos, que comercializaria a vacina no Brasil.

A autorização havia sido dada em junho ao Ministério da Saúde, que pretendia inicialmente comprar 20 milhões de doses, mas com uma série de condicionantes, entre eles a necessidade de estudos de segurança e eficácia e a aplicação de doses limitadas no país.

A Anvisa já havia suspendido a análise do pedido de autorização emergencial da vacina e também cancelado o pedido de testes do imunizante no país.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.