Anvisa aprova registro definitivo de vacina da AstraZeneca contra a Covid-19

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu, nesta sexta-feira (12), o registro definitivo à vacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica AstraZeneca. A vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, é a segunda a obter o registro sanitário definitivo para utilização no país. O primeiro registro definitivo foi concedido em fevereiro, para a vacina da Pfizer, que não possui acordo com o governo federal ou com os estados para sua distribuição no território nacional.

"A vacina já vinha sendo utilizada pelo uso emergencial no Brasil, mas que agora vai ser registrada aqui na agência com uma etapa de fabricação aqui no Brasil. O que a gente acredita que representa maior autonomia, maior acesso à vacina", disse o gerente Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, Gustavo Mendes, de acordo com reportagem do G1.

O registro definitivo possibilita que a vacina disponibilizada e comercializada no Brasil, além de poder ser utilizada na vacinação de grupos não prioritários.

