Anvisa aprova uso emergencial de novo medicamento contra Covid-19, o Regkirona

Por Pedro Fonseca (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira autorização para uso emergencial de um novo medicamento contra a Covid-19, o Regkirona (regdanvimabe), do laboratório Celltrion Healthcare.

O medicamento é um anticorpo monoclonal que ajuda o organismo no combate ao coronavírus, e seu uso foi aprovado apenas para ambiente hospitalar para o tratamento de Covid-19 leve a moderada em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio e que apresentam alto risco de progressão para a doença em sua forma mais grave, informou a Anvisa em nota.

Segundo a Celltrion Healthcare, os dados globais do estudo de Fase 3 realizado pela farmacêutica mostraram que o regdanvimabe reduziu o risco de hospitalização ou morte relacionada à Covid-19 em 72% para pacientes com alto risco de progressão para Covid-19 severa e 70% para todos os pacientes.

Além disso, os pacientes que foram tratados com o regdanvimabe relataram um tempo significativamente menor para a recuperação clínica de pelo menos 4,7 dias para pacientes com alto risco de progressão para Covid-19 severa e de 4,9 dias em comparação com o placebo para todos os pacientes, de acordo com o estudo.

Antes do Regkirona, a Anvisa já havia aprovado um medicamento contra a Covid-19, o remdesivir, da Gilead Science, e autorizado de forma emergencial duas associações de anticorpos monoclonais: casirivimabe/imdevimabe, produzida pelas farmacêuticas Regeneron e Roche, e banlanivimabe/etesevimabe, produzida pela Eli Lilly.

