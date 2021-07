Anvisa autoriza aplicação da Butanvac em voluntários

A agência se reuniu com a equipe técnica do Instituto Butantan (que desenvolve o imunizante contra a Covid-19) na qual foram apresentados os dados pendentes para o início dos testes edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quarta-feira, 7, o início da vacinação de voluntários que fazem parte do estudo clínico da vacina Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A agência se reuniu com a equipe técnica do instituto, na qual foram apresentados os dados pendentes para o início dos testes.

A autorização da Anvisa permite que o Butantan inicie a aplicação da candidata a vacina em voluntários, que serão 400 pessoas na primeira etapa do estudo. A previsão é de que as fases clínicas 1 e 2 contarão com seis mil voluntários acima de 18 anos. Mais de 93 mil pessoas se inscreveram para os testes, informa a CNN.

O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.

O imunizante será aplicado em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre cada uma.

