Anvisa autoriza uso emergencial de medicamento com anticorpos monoclonais para tratar Covid-19

O remédio usa a combinação de dois anticorpos monoclonais, o banlanivimabe e etesevimabe, contra a Covid-19. A aplicação do medicamento autorizado nessa quinta é intravenosa. O tratamento deve ser iniciado após o teste viral positivo para a Covid-19 e dentro de 10 dias do início dos sintomas edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nessa quinta-feira (13) o uso emergencial de um medicamento que usa a combinação de dois anticorpos monoclonais, o banlanivimabe e etesevimabe, contra a Covid-19. O remédio foi desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly.

De acordo com o portal G1, a aplicação do medicamento autorizado nessa quinta é intravenosa. O tratamento deve ser iniciado após o teste viral positivo para a Covid-19 e dentro de 10 dias do início dos sintomas. Por enquanto a venda é proibida ao comércio. A incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS) depende da avaliação do Ministério da Saúde.

Foi o terceiro medicamento aprovado pela agência. Em março, a Anvisa anunciou o registro do antiviral remdesivir. Em abril, o Regn-CoV2, coquetel que contém a combinação de casirivimabe e imdevimabe, foi aprovado para uso emergencial no país.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.