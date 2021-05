Anvisa autoriza uso emergencial de tratamento contra Covid-19

Foram aprovados para uso em pacientes com Covid-19 os anticorpos monoclonais banlanivimabe e etesevimabe. A utilização dos medicamentos está liberada em hospitais e sob prescrição médica. As substâncias não serão vendidas em farmácias edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira (13) o uso emergencial de um coquetel de medicamentos, os anticorpos monoclonais banlanivimabe e etesevimabe, para o tratamento de pacientes com Covid-19. Decisão foi anunciada em reunião extraordinária.

O uso foi aprovado em caráter emergencial, ou seja, atende às demandas da pandemia.

Os medicamentos são produzidos pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda. e indicados para adultos e pacientes pediátricos, acima dos 12 anos e com mais de 40 quilos, com infecção comprovada em laboratório e que estejam no grupo de alto risco para a doença (comorbidades, idade avançada, obesidade etc.).

De acordo com a Anvisa, no entanto, as substâncias não devem ser utilizadas por pacientes já estado em grave, o que pode "piorar o desfecho clínico". O uso correto do coquetel é: ser administrado logo após a identificação da contaminação por coronavírus e até dez dias após o início de sintomas.

O uso é restrito para áreas hospitalares e sob prescrição médica. Os remédios não serão vendidos em farmácias.

Segundo o estudo clínico submetido à Anvisa, as substâncias reduzem em até 70% o risco relativo da Covid-19.

