Anvisa decide nesta quarta-feira se aprova uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos

O primeiro pedido do Butantan para essa liberação ocorreu em janeiro do ano passado, reiterado em março último edit

Apoie o 247

ICL

247 - A diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se reúne nesta quarta-feira (13) para decidir sobre o pedido de autorização para uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos.

A vacina está liberada para uso emergencial no Brasil desde janeiro de 2021 para pessoas a partir de 18 anos e passou a ser aplicada em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em janeiro deste ano.

O Instituto Butantan, fabricante do imunizante, já tinha formalizado na época o pedido para usar as doses em crianças a partir de três anos. No entanto, a Anvisa entendeu que não existiam dados suficientes para liberar a vacinação nessa faixa etária, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em março, o Butantan fez uma nova solicitação para ampliar o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE