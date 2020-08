Anvisa libera produção de ventilador pulmonar desenvolvido pela USP

A equipe agora se prepara para iniciar a produção de cerca de 1.000 ventiladores em parceria com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) edit

Sputnik - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a produção do ventilador pulmonar Inspire, desenvolvido pela Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP).

O anúncio do projeto foi feito há cinco meses, porém a produção só foi liberada no dia 13 de agosto.

De acordo com uma publicação no site da USP nesta quarta-feira (19), o órgão autorizou a fabricação, comercialização e doação dos equipamentos .

"Conseguir viabilizar um produto inovador do zero, em poucos meses, é um feito notável para os padrões brasileiros. Apesar dos avanços, nós, como nação, temos que melhorar nossos processos de inovação para sermos mais competitivos internacionalmente”, explica o professor Marcelo Knörich Zuffo, um dos coordenadores do projeto.

A equipe agora se prepara para iniciar a produção de cerca de 1.000 ventiladores em parceria com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), que serão doados para as cidades brasileiras em que a demanda esteja mais alta.

O projeto tem a participação de aproximadamente 200 pesquisadores de diversas unidades da USP e outras instituições, e conta com doações de parceiros da iniciativa privada.

Estima-se que o ventilador Inspire pode ser produzido em até duas horas e é 15 vezes mais barato do que os aparelhos disponíveis no mercado.

