Anvisa nega que Sputnik V esteja sendo prejudicada por razão política

Metrópoles - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu se pronunciar nesta sexta-feira (19/3) sobre as acusações do presidente da União Química, Fernando Marques que, em áudio, reclamou sobre as dificuldades que tem tido com o órgão regulatório para aprovar a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19.

No áudio, obtido pelo jornal O Estadão, Marques diz que a Anvisa favorece a Fiocruz e o Butantan, “controlados por Doria, PT e PC do B”, e que foi humilhado em reunião com o presidente do órgão, Antônio Barra Torres. Segundo ele, o processo burocrático atrasa a aplicação de mais uma vacina contra a Covid-19 durante o momento crítico que passa o país.

A assessoria do empresário confirmou o teor das declarações que, originalmente, foram enviadas ao empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan.

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.