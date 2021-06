Anvisa proíbe uso de antiviral russo para tratamento da Covid-19

O medicamento é feito a partir do composto favipiravir, usado no Japão desde 2014 contra a gripe e alvo de estudos recentes para combater a Covid-19 edit

Sputnik - Nesta terça-feira (22), a Anvisa negou o uso emergencial do medicamento russo em pacientes hospitalizados contra Covid-19, Avifavir. A decisão foi unânime entre os diretores, os quais avaliaram que o medicamento não atendeu requisitos mínimos de segurança e eficácia para o uso, segundo a Folha de São Paulo.

A agência também disse que "as limitações, incertezas e riscos da aprovação do uso emergencial do Avifavir superam os benefícios no tratamento de pacientes com Covid-19".

O medicamento é feito a partir do composto favipiravir, usado no Japão desde 2014 contra a gripe e alvo de estudos recentes para combater a Covid-19.

A diretora da agência, Meiruze Freitas, disse que a agência busca "usar de todas as vias possíveis para fazer com que novos tratamentos estejam disponíveis para os pacientes", mas que, entretanto, "não se pode autorizar o uso de um medicamento que não demonstrou benefício clínico no tratamento do coronavírus e ainda pode resultar em riscos à saúde dos pacientes", disse Freitas segundo a mídia.

Avifavir é fabricado pelas empresas russas API Technologies JCC e Joint Stock Company Chemical Diversity Research Institute.

