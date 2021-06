Anvisa recebe pedido de uso emergencial da Covaxin

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), recebeu nesta terça-feira (29), o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19, Covaxin, feito pela Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a compra do imunizante indiano, alvo de investigações da CPI da Covid no Senado.

No início do mês, a Anvisa autorizou a importação excepcional de quatro milhões de doses da vacina, mas não seu uso emergencial, que não tem prazo determinado para julgamento do pedido.

De acordo com reportagem do portal G1 , a agência informou que as primeiras 24 horas após o recebimento do pedido serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários para avaliação estão disponíveis.

A Covaxin não está entre as 6 vacinas com uso emergencial aprovado pela OMS.

Apesar do pedido, o Ministério da Saúde já avalia suspender ou até mesmo cancelar o contrato para obtenção das doses , alvo de investigações da CPI da Covid por irregularidades na compra do imunizante.

Adquirida em fevereiro, até o momento o país não recebeu nenhuma dose da Covaxin, comprada a US$ 15 a dose, valor mais alto pago pelo Ministério da Saúde por uma vacina.

