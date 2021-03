Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina da Johnson & Johnson

Sputnik Brasil - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu nesta quarta-feira (24) o pedido para uso emergencial da vacina contra a COVID-19 fabricada pela Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson.

Segundo uma nota da Anvisa, a agência já iniciou o processo de triagem dos documentos.

"As primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa pode solicitar as informações adicionais ao laboratório", escreveu.

No Brasil, até o momento, duas vacinas já possuem o registro de uso emergencial pela Anvisa para aplicação na população: a da AstraZeneca/Oxford, fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz, e a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan.

Os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca/Oxford já conseguiram o registro definitivo pela Anvisa.

A agência prevê que o processo de análise do pedido de uso emergencial da vacina da Janssen deva durar sete dias úteis.

"O prazo de sete dias úteis previsto para a análise não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela Agência dentro do processo", completou.

A Anvisa vai utilizar as informações apresentadas junto com o pedido e também as informações já analisadas por meio da Submissão Contínua. A análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar que envolve especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção.

