Anvisa recebe pedido de uso emergencial de vacina contra Covid da chinesa Sinopharm

Pedido foi feito pela empresa brasileira Blau Farmacêutica, que representa a vacina do laboratório chinês no Brasil edit

Eduardo Simões, Reuters - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta segunda-feira que recebeu pedido de uso emergencial para a vacina contra Covid-19 do laboratório chinês Sinopharm.

De acordo com o órgão regulador, o pedido foi feito pela empresa brasileira Blau Farmacêutica, que representa a vacina do laboratório chinês no Brasil.

"As primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários para avaliação estão disponíveis. Se houver informações importantes faltando, a Anvisa pode solicitar as informações adicionais ao laboratório", disse a agência em nota.

A vacina contra Covid-19 da Sinopharm usa a tecnologia de vírus inativado e é aplicada em duas doses, com intervalo de três a quatro semanas entre elas.

