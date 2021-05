Apenas 39% dos idosos tomaram duas doses da vacina no Brasil; especialistas temem 3ª onda

247 - Dados revelam que após quatro meses do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, apenas 39% dos idosos acima de 60 anos foram vacinados com as duas doses, considerando todas as vacinas. A lista de fatores apontada pelos especialistas é grande, mas destacam-se a falta de imunizantes, atraso na distribuição das vacinas, baixa cobertura da segunda dose e má gestão dos dados. Com isso, a expectativa é que a população adulta no Brasil só esteja vacinada no início de 2023.

Os dados da reportagem do portal G1 , com informações da base de vacinados do OpendataSUS, sistema do Ministério da Saúde, revelam que, das 78 milhões de pessoas acima de 60, 45% receberam a 1ª dose e somente 20% podem ser consideradas imunizadas, pois receberam também a 2ª dose.

O desafio é: como vacinar tanta gente ainda se, após 4 meses, o país não conseguiu cobrir nem os grupos prioritários?

"À medida que vamos descendo mais na pirâmide, mais tempo demora para cobrir a faixa etária por conta da quantidade de pessoas em cada faixa", explica o físico Marcelo Gomes, especialista em modelos de propagação de doenças da Fiocruz. Ou seja, mais hospitalizações e ocupação de leitos de UTI e o que todos temem, uma terceira onda.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.