Apenas em janeiro, cidade do Rio tem mais casos de Covid-19 do que em todo o ano de 2020

Sputnik - O número de diagnósticos de COVID-19 em janeiro de 2022, na cidade do Rio de Janeiro, já supera o total de casos detectados no primeiro ano da pandemia, em 2020.

Segundo o painel da prefeitura, conforme noticiou o G1, a capital chegou a 228.129 casos registrados nestes primeiros 27 dias do ano. Entre março - quando a pandemia chegou à cidade - e dezembro de 2020, foram 218.033 casos confirmados.

Em breve, o volume de 2022 deve ultrapassar também a quantidade de diagnósticos dos 12 meses de 2021, de 293.334.

Em todo o estado fluminense, entre quarta-feira (26) e quinta-feira (27), foram registrados 34.764 novos casos e 50 mortes em decorrência da doença, segundo dados da Secretaria de Saúde.

A média móvel de diagnósticos atingiu 20.717, uma alta de 130% em relação a duas semanas atrás. A de mortes chegou a 20 por dia, um aumento de 178%.

A vacinação tem freado o aumento do número de mortes e de casos graves neste ano. Enquanto em 2020 morreram quase 19 mil pessoas e 42,6 mil pacientes estiveram com quadro grave, em 2022 foram registradas 160 mortes e 1.071 situações graves.

Ao menos 14 cidades fluminenses estão com hospitais no limite ou acima do limite com relação a enfermarias e UTIs de COVID-19.

De acordo com o painel de COVID-19 da prefeitura, o tempo médio de espera por um leito na capital era de 64 horas, às 13h desta quinta-feira (27).