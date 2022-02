Apesar do avanço de variante, Dinamarca derruba exigência de máscara e passaporte vacinal

País europeu tem 60,6% da população imunizada com as três doses da vacina edit

CartaCapital - Com 60,6% da população imunizada com as três doses da vacina contra o coronavírus, as autoridades de saúde da Dinamarca dispensam o uso de máscaras e o passaporte vacinal em quase todo país. Este relaxamento nas medidas de prevenção entra em vigor, apesar do aumento significativo de casos provocados pela subvariante BA2 da Ômicron.

A partir desta terça-feira (1), deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em locais fechados e nos transportes públicos, assim como a apresentação de passaporte de vacinação e testes negativos de Covid-19 em bares, restaurantes, cinemas e museus. De acordo com as diretrizes emitidas pela Autoridade de Saúde Dinamarquesa, pessoas que tiveram contato com doentes ou vivem sob o mesmo teto de alguém que testou positivo para a Covid-19 não precisam mais se isolar. Elas devem fazer apenas um teste rápido de antígeno ou teste de PCR três dias após o contato com o infectado.

Leia a íntegra na CartaCapital.

