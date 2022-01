Após afastamento do Jornal Nacional, William Bonner testa negativo para Covid-19

“Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo logo a @renatavasconcellosoficial vai estar de volta à nossa batalha”, postou Bonner edit

247 - O apresentador William Bonner, que foi afastado do Jornal Nacional após a companheira de bancada Renata Vasconcellos ser diagnosticada com Covid-19, usou as redes sociais para anunciar que testou negativo para o coronavírus.

“Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo logo a @renatavasconcellosoficial vai estar de volta à nossa batalha”, postou Bonner em sua conta no Instagram.

Nesta segunda-feira (10), Renata Vasconcellos e William Bonner foram substituídos da edição do telejornal pelos jornalistas Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte.

