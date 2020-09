Após aumento de casos da Covid-19, prefeito de Manaus propõe novo lockdown

Após registrar um aumento considerável no número de casos da Covid-19 no Amazonas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, propôs ao governador, Wilson Lima, que seja decretado um novo lockdown de duas semanas edit

247 – Após registrar um aumento considerável no número de casos da Covid-19 no Amazonas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), propôs ao governador, Wilson Lima (PSC), que seja decretado um novo lockdown - bloqueio total ou confinamento - de duas semanas na capital do estado. A reportagem é do portal UOL.

"Eu propus ao governador que atuemos junto nisso e a sugestão que dei é que nós façamos uma coisa que pode ser desagradável. Minha preocupação é salvarmos vidas aqui no Amazonas, então sou a favor do lockdown por entender que é recomendado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), é recomendado pelo mundo científico e, notadamente, os casos de covid vão crescendo de maneira lamentável e perigosa na nossa terra", disse Arthur Virgílio Neto em entrevista à GloboNews.

Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura de Manaus afirmou que "desde que os números de casos confirmados de covid-19 e de internações em hospitais da cidade por causa da doença cresceram, a prefeitura de Manaus vem tomando medidas para a proteção da população".