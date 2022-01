Após campanha para atrasar imunização, Queiroga diz que "não faltará vacina para crianças"

Apoie o 247

Por Rebeca Borges, Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta quinta-feira (13/1), que não faltará vacina contra a Covid-19 para as crianças brasileiras. O primeiro lote do imunizante Pfizer para crianças de 5 a 11 anos chegou ao Brasil nesta madrugada.

O avião com 1,248 milhão de doses pousou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Depois, as vacinas foram enviadas ao Aeroporto de Guarulhos (SP), onde a equipe do Ministério da Saúde recebeu os imunizantes.

Antes de embarcar para São Paulo, Queiroga publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que não faltará vacina para o público infantil. O ministro frisou que a vacinação não será obrigatória e que “os pais que desejarem” vacinar os filhos terão imunizantes disponíveis.

