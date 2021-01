Após cinco meses, País volta a registrar mais de 7 mil mortes por coronavírus em uma semana

Em sete dias foram confirmadas 7.149 mortes no Brasil por coronavírus, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). É o pior cenário observado desde agosto e coloca o Brasil com uma média diária de casos fatais superior a mil a cada 24 horas edit

Nara Lacerda, Brasil de Fato | São Paulo (SP) - Os dados consolidados da semana que se encerrou no sábado (23) mostram que os óbitos causados pela covid-19 no Brasil voltaram aos piores patameres já registrados. No período de sete dias foram confirmadas 7.149 mortes, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). É o pior cenário observado desde agosto e coloca o Brasil com uma média diária de casos fatais superior a mil a cada 24 horas.

Ainda de acordo com as informações do Conass, o total de novos contaminados por semana segue acima de 350 mil há quase um mês. O cenário é absolutamente inédito no Brasil. Entre 17/01 e 23/01 mais de 360 mil pessoas receberam a confirmação de que estão infectadas pelo novo coronavírus. Somente nas 24 horas de domingo (24) para segunda-feira (25), foram 26.816 novos casos. O total supera 8,8 milhões.

Também entre domingo e segunda, foram confirmados 627 casos fatais da covid-19 no Brasil. Com isso, a soma de óbitos causados pelo novo coronavírus no Brasil chega a 217.664.

É uma vasta família de vírus que provocam enfermidades em humanos e também em animais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que tais vírus podem ocasionar, em humanos, infecções respiratórias como resfriados, entre eles a chamada “síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS)”.

Também pode provocar afetações mais graves, como é o caso da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SRAS). A covid-19, descoberta pela ciência mais recentemente, entre o final de 2019 e o início de 2020, é provocada pelo que se convencionou chamar de “novo coronavírus”.

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

