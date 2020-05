Após encontro com mulher infectada com Covid-19, Presidente do Uruguai entra em quarentena

Além do presidente do Uruguai, estiveram presentes na reunião o secretário da Presidência, Álvaro Delgado, o ministro da Defesa Nacional, Javier García, e o presidente da Administração de Serviços de Saúde do Estado, Leonardo Cipriani edit

247 - A Secretaria da Presidência do Uruguai divulgou na última sexta-feira (29) que o presidente do país, Luis Alberto Lacalle Pou, e outras autoridades serão submetidos a exames após encontro com Natalia López, diretora do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides), que testou positivo para o novo coronavírus. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A reunião aconteceu no âmbito da visita de Lacalle Pou à cidade de Rivera, na fronteira com o Brasil, após a divulgação de dezenas de casos confirmados da Covid-19 na região.

Também estiveram presentes no encontro com López o secretário da Presidência, Álvaro Delgado, o ministro da Defesa Nacional, Javier García, e o presidente da Administração de Serviços de Saúde do Estado, Leonardo Cipriani, acrescenta a reportagem

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.