Após explosão de casos de Covid, busca por dose de reforço aumenta no Brasil

247 - O crescimento de casos da variante ômicron fez os brasileiros procurarem mais os postos de saúde em busca da dose de reforço contra a Covid-19. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, mesmo com um apagão de dados desde dezembro, o Ministério da Saúde registrou aumento no número diário de vacinas aplicadas no país desde o início da imunização.

Ainda de acordo com a reportagem, a procura aumentou a partir de quatro de janeiro, dias após as festas de fim de ano, chegando a 478 mil doses nesta segunda (10), se considerada a média móvel dos sete dias anteriores.

Segundo especialistas, dois fatores contribuíram para o aumento da procura. Primeiro, mais gente alcançou a sua data de reforço depois que o Ministério da Saúde reduziu o intervalo entre as aplicações de cinco para quatro meses. Em segundo lugar está o medo.

