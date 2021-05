Após recomendação da Anvisa, 22 estados mudam vacinação de grávidas

247 - Um total de 22 estados alterou o esquema de vacinação de grávidas após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar, na noite de segunda-feira (10), a suspensão imediata do uso do imunizante da AstraZeneca nesse grupo de pessoas.

A Anvisa recomendou a suspensão da vacinação para esse grupo e orientou que grávidas que já tomaram a dose da vacina de Oxford/AstraZeneca precisam ter acompanhamento médico.

A agência disse que a orientação é "resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país". O órgão não relatou, no entanto, evento adverso em grávidas no Brasil.

De acordo com o portal G1, a AstraZeneca afirmou que grávidas e puérperas foram excluídas dos estudos clínicos e, em animais, os testes "não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos" na gravidez ou no desenvolvimento fetal.

Confira os 22 estados em que as orientações de vacinação para grávidas foram alteradas: Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.