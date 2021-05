Após trombose em grávida, Saúde avalia mudar indicação para vacina

Metrópoles - Após o Metrópoles ter noticiado o caso de uma gestante do Rio de Janeiro que desenvolveu uma trombose dias após ter tomado o imunizante contra Covid-19 da Oxford/AstraZeneca, o Ministério da Saúde informou que estuda mudar a recomendação da vacina para o grupo de mulheres grávidas.

Atualmente, as gestantes estão incluídas como prioridade entre os grupos de risco a serem vacinados nesta etapa da campanha da imunização contra a Covid-19. De acordo com a pasta, a área técnica reavalia, agora, se a vacina deve continuar a ser aplicada em gestantes sem comorbidades.

O caso ocorrido no Rio está sob investigação dos sistemas de vigilância em saúde do município, do estado e do executivo federal. Em apurações deste tipo é necessário avaliar o histórico pregresso da paciente para tentar estabelecer se, de fato, a vacina foi a causa do efeito adverso apresentado após a imunização. Outras condições de saúde da paciente precisam ser descartadas para que a relação direta seja estabelecida.

Leia a íntegra no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.