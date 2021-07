Após uma semana, doses da Janssen doadas pelos EUA que estavam paradas são liberadas

247 - Enfim, acabou o jogo de empurra-empurra entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde sobre as 2 milhões de doses da vacina da Janssen doadas pelos EUA que chegaram ao Brasil na última sexta-feira (25). Segundo reportagem do portal G1 , a Anvisa informou na noite desta quarta-feira (30) que o Ministério da Saúde enviou a documentação necessária para a liberação das doses, depois de anunciado, em nota enviada ao portal no início da noite, que o ministério não havia enviado a documentação para a liberação do lote.

A vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicada em dose única. A Anvisa aprovou o uso emergencial do imunizante em 31 de março de 2021.

